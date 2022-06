La série belge "Pandore" renouvelée pour une saison 2

Vania Leturcq, Savina Dellicour et Anne Coesens se sont de nouveau réunies pour écrire les six épisodes qui composeront la deuxième saison de Pandore. Que nous réservent les autrices ? Au niveau des thématiques, le pouvoir reste le principal enjeu de la série mais un nouvel angle sera abordé par les créatrices : le business, en lien avec la justice et la politique.

Où en sont les personnages principaux ? (Attention, spoilers saison 1) Deux ans après la fin de la saison 1, Claire Delval (Anne Coesens) est de retour en grande forme, reconvertie en redoutable avocate. Toujours conduite par ses valeurs, elle choisit ses affaires selon ses convictions et défend les plus fragiles. Si elle est visiblement apaisée, elle attend malgré tout l'opportunité de reprendre la bataille contre Mark Van Dyck (Yoann Blanc).

En début de saison 2, Mark est au milieu de son mandat de Ministre de la Justice et excelle dans l'exercice du pouvoir. Si le succès professionnel est au rendez-vous, Mark souffre énormément de la solitude et de la perte de sa famille qu'il tente toujours de récupérer. Toujours obsédé par son image, le politicien se plonge dans une course à la popularité et au pouvoir.

Les autres personnages phares de Pandore seront également de retour : Krystel (Myriem Akheddiou) qui travaille maintenant pour une puissante société de lobbying, Sasha (Mélissa Diara) qui collabore toujours avec Mark, Rachel (Salomé Richard), la sœur jumelle de Ludivine qui essaye de se reconstruire après de graves traumatismes.