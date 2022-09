La série belge "Attraction" récompensée au Festival de la Fiction de La Rochelle

Réalisée par Indra Siera (La Guerre des Mondes), Attraction surprend par un mélange des genres fructueux ; entre humour noir et thriller ; et sa mise en scène haletante. Vue précédemment dans la comédie déjantée Baraki, la comédienne Laura Sépul se fond parfaitement dans ce rôle d’un tout autre genre, délivrant tout son talent et sa sensibilité. À ses côtés, Lannick Gautry (pour la première fois dans une série belge) incarne le rôle ambigu de Fred avec force et subtilité.

Prévue comme une série d’anthologie (chaque saison racontera une histoire différente), Attraction a déjà entamé l’écriture de sa saison 2. La première sera diffusée prochainement sur La Une.

En plus de ce prix, plusieurs co-productions RTBF ont aussi été récompensées. C’est le cas des séries Lycée Toulouse Lautrec, L’homme de nos vies et Vortex, et du film Maman ne me laisse pas m’endormir.