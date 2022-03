La série belge "1985" sélectionnée pour la compétition officielle de Canneseries

"1985" est un thriller policier qui replonge le public dans l’affaire des tueurs du Brabant. Vicky (Mona Mina Leon), son frère Franky (Aimé Claeys) et son meilleur ami Marc (Tijmen Govaerts) décident de quitter leur village pour aller s’installer à Bruxelles afin d’entamer des études. Quelques années plus tard, alors que les trois protagonistes rentrent dans le monde du travail et débutent leur vie de jeunes adultes, une actualité violente et sanglante s’impose à eux. Tout comme le reste du peuple belge, une partie de leur innocence et de leurs rêves éclatent en même temps que les Tueries du Brabant…