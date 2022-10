La série belge "1985" présentée en avant-première au Festival du film de Gand

Après avoir ravi le public du festival Canneseries en mai dernier, la série belge sera diffusée ce 16 octobre au prestigieux Festival du film de Gand. Première co-production entre la RTBF et la VRT, 1985 plonge le spectateur dans le tourbillon des tueries du Brabant. À découvrir en 2023 sur La Une et Auvio !

Réalisée par Wouter Bovijn (The Twelve et Red light) et créée par Willem Wallyn (De 16), 1985 sera notamment présentée dans la même catégorie que The Kingdom Exodus, la nouvelle série de Lars von Trier. Le célèbre réalisateur danois est en effet de retour avec la troisième partie de The Kingdom.

Créé en 1974, le Festival du film de Gand (Film Festival Gent) est devenu l'un des événements cinématographiques les plus importants d'Europe, avec environ 130.000 visiteurs chaque année. Cette année, de grands noms du septième art y seront présents, comme Céline Sciamma, Lukas Dhont, Cristian Mungiu ...