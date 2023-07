La série belge '1985' à la conquête de la France

Selon Renaud Baronian du Parisien, Willem Wallyn, créateur de la série, réussit carrément un "tour de force" :

Mêler fiction et réalité avec finesse et justesse, tout en livrant un récit d’amitié et d’amour touchant, mais tendu à l’extrême et plein de suspense : c’est le tour de force que réussit la série belge " 1985 ".