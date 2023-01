La série "Alien" avance !

En effet, la série vient d’entrer en phase de préproduction, avec des scripts acceptés et verrouillés. Cette phase va permettre au showrunner Noah Hawley (scénariste et réalisateur de la série “Légion” mais également du film “Lucy in the sky”) de s’attaquer à l’aspect visuel de ces futurs épisodes. Actuellement occupé sur la cinquième saison de “Fargo”, le showrunner devrait donc s’atteler à la production prochainement. Le tournage a ainsi été annoncé pour le courant de l’année. Peu de détails sur l’histoire ont été dévoilés, excepté que celle-ci prendrait place avant le film original et se dérouler sur Terre. En attendant de nouvelles informations au fur et à mesure de l'avancée de la production de la série ainsi que sur le futur long-métrage, on peut se demander si nos cris d'effroi continueront à ne pas être entendus dans l'espace...