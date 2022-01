La série "New Girl" est de retour… ou presque ! Les acteurs dévoileront les secrets des coulisses de la série à succès sous la forme d’un podcast, attendu pour fin janvier.

Le rendez-vous est donné ! Les fans de "New Girl" pourront redécouvrir leur série préférée comme jamais auparavant dès le 24 janvier prochain. Zooey Deschanel, Jess dans la série, partagera le micro d’un podcast baptisé "Welcome to Our Show" avec Hannah Simone et Lamorne Morris, qui jouaient respectivement Cece et Winston.