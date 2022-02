La série "1 semaine sur 2" est de retour pour une deuxième saison !

Un peu barrée, mais si touchante, la famille d'1 semaine sur 2 est de retour sur La Une dès le 7 février, toujours avant le JT de 19h30. Quelles nouveautés nous réserve cette saison inédite ? Réponse avec Carole Matagne, co-scénariste de la série aux côtés de Mathieu Debaty, et interprète de la fameuse belle-mère.

Tout est parti d'une expérience personnelle. Lorsque Carole Matagne se retrouve belle-mère malgré elle, la comédienne et improvisatrice se met à écrire ce qui deviendra le One Belle-Mère Show. Elle y parle avec un humour mordant "du statut de belle-mère et du bonheur (ou pas) de vivre avec l'enfant d'un autre". Pour l'accompagner dans l'écriture et la mise en scène de ce spectacle, Carole choisit Mathieu Debaty, scénariste et acteur confirmé, notamment connu pour la série Euh.

En 2020, le duo se lance dans l'écriture d'une série humoristique : c'est la naissance d'1 semaine sur 2, largement inspirée de son seule en scène. Après une première saison de 50 épisodes, la série est de retour pour une deuxième saison de 40 épisodes. Des capsules de 3 minutes 30 toujours empreintes d'ironie et d'un humour piquant. On a discuté avec Carole Matagne de cette nouvelle saison et de sa collaboration fructueuse avec Mathieu Debaty.

Quelles sont les principales nouveautés de cette saison 2 ?

C.M. : Dans cette saison, on a tenu à raconter l’évolution intra-familiale. Le personnage de la maman (Olivia, NDLR.) est beaucoup plus présent par exemple. On a essayé de développer davantage les personnages secondaires, car ça reste l’histoire d’une famille. En dehors de Jean-Jacques, Carole et les enfants, les personnages secondaires restent intéressants si on les voit évoluer. Cette saison voit aussi arriver les parents de Jean-Jacques. Ça nous permet de raconter comment ces gens prennent l’arrivée de quelqu’un dans leur famille. Le décor change aussi, puisque c’est une nouvelle maison. La famille déménage, se rapprochant d'Olivia qui devient dès lors plus présente.