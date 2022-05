Belgrade n'a jamais reconnu l'indépendance de Pristina déclarée en 2008, une décennie après une guerre meurtrière entre indépendantistes albanais et forces serbes, pas plus que Moscou ou Pékin, ce qui prive le Kosovo d'une entrée à l'ONU.

Le Kosovo est le pays "le plus démocratique, le plus pro-Européen et le plus optimiste de la région" des Balkans occidentaux, a déclaré la ministre kosovare des Affaires étrangères Donika Gervalla-Schwarz sur le compte Facebook de son ministère, en annonçant le dépôt de la demande d'adhésion de Pristina.