La Serbie et le Kosovo discutent de normalisation sous l’égide de l’UE

Les dirigeants du Kosovo et de la Serbie se retrouvent samedi en Macédoine du Nord pour dialoguer à nouveau sous l’égide de l’Union européenne (UE), qui a multiplié ces derniers temps les pressions pour une normalisation entre les anciens ennemis.

Cette réunion se tient après l’échec le mois dernier de pourparlers à Bruxelles, où un plan de paix européen a été dévoilé. Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell tentera de convaincre le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vucic de rapprocher leurs positions.

Le document européen, qui comporte 11 articles, stipule que les deux parties reconnaîtront "mutuellement leurs documents et symboles nationaux respectifs" et qu’elles ne feront pas usage de la violence pour résoudre leurs différends. Le texte prévoit aussi que "la Serbie ne s’oppose pas à l’adhésion du Kosovo à une organisation internationale" et propose d’accorder "un niveau approprié d’autogestion" pour la minorité serbe du Kosovo.