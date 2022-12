La Serbie dépêche le chef des armées à la frontière avec le Kosovo

Le président de Serbie Aleksandar Vucic a dépêché dimanche soir le chef des armées à la frontière avec le Kosovo où des Serbes ont dressé des barricades dans une nouvelle montée des tensions, a annoncé le général Milan Mojsilovic lui-même.

Le chef d’état-major de l’armée serbe, joint par téléphone par la télévision Pink, a déclaré être sur la route vers Raska, la ville qui se trouve à dix kilomètres de la frontière avec le Kosovo, après s’être entretenu avec le président Vucic à Belgrade.

"Les tâches que l’armée serbe a obtenues […] sont précises, claires et seront entièrement mises en œuvre", a déclaré le général Mojsilovic. "La situation là-bas est compliquée et complexe, et elle requiert dans la période à venir la présence de l’armée serbe le long de la ligne administrative", le terme que les autorités serbes utilisent pour désigner la frontière avec le Kosovo, a-t-il ajouté.

La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance que son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d’Albanais, a proclamée en 2008. Belgrade encourage les Serbes au Kosovo à défier les autorités locales, au moment où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l’ensemble du territoire.