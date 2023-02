La séquestration des habitants de Yahidne en Ukraine un an après : l’impossible oubli

Les villageois n’ont pas fini de parler de ce cauchemar commun.

Ivgenia tient son bébé dans ses bras…

"Pendant l’occupation nous étions dans la cave avec Paulina, elle avait 6 mois à l’époque… C’était très difficile. Notre grand-mère était avec nous. Et elle est morte.

La jeune femme ne retient pas ses larmes. "Quand on se souvient… C’est très dur, c’est toujours difficile… Non, la douleur ne s’apaise pas".

Olena Chvydka, responsable d’une commune du district rural de Cherniguive se bat aujourd’hui pour qu’on n’oublie pas ces dizaines de morts. "On attachait les gens aux arbres, on a aussi trouvé des corps de gens torturés avec les pieds et les mains liés, parfois ils tiraient les corps attachés derrière les chars, et les traînaient sur la route", détaille-t-elle. Un procureur est bien venu récolter ces traces de possibles crimes de guerre, mais la justice se fait attendre. "Ces Russes, je n’arrive pas à les considérer comme des personnes. Je ne peux pas même les considérer comme des animaux, les animaux sont beaucoup moins cruels. On veut vraiment que justice soit faite pour qu’ils puissent ressentir les mêmes malheurs que nous pendant l’occupation".

La tristesse et la rage des villageois de Yahidne ne s’apaiseront pas avant cela.