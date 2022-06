La séquence Magic Elvis est de retour sur Classic 21 !

Avec la sortie du biopic très attendu de Baz Luhrmann autour de la vie du King, Elvis Presley est au coeur de l'actualité ce 22 juin. Et pour l'occasion, nous vous proposons de vous replonger dans sa vie avec la série Magic Elvis disponible dans son intégralité dès aujourd'hui !

Suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !