La séquence "infiltrée" de Cécile de Gernier avec la kiné des Red Flames : les cycles hormonaux et les blessures des footballeuses (vidéo)

Dans l’entretien, Fabienne Van de Steene (en poste chez les Flames depuis… 29 ans et donc bien placée pour décrire le parcours mené depuis 1993) évoque l’importance du suivi individualisé, d’une bonne communication avec les clubs et surtout les blessures spécifiques de la footballeuse. Les lésions du genou (ligaments croisés antérieurs) pullulent chez les filles car la largeur de leur bassin impose de grosses tensions sur les genoux, et donc des postures biomécaniques spécifiques lors des changements de direction. De même, les cycles hormonaux (règles) ont des conséquences sur l’entraînement, car dans ces périodes les articulations et les muscles sont plus fragiles.