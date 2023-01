C’est la déclaration du week-end qui fait du bruit. Le président de la N-VA, Bart De Wever a affirmé dimanche vouloir imposer l’autonomie de la Flandre "de manière extralégale". Bart De Wever estime que la Flandre n’aura pas forcément besoin de la loi pour se séparer de la Wallonie et que dans le passé, des grandes réformes ont déjà pu se faire de cette façon. Le président du premier parti flamand rajoute que tout le monde peut avoir une certitude : une fois que la Flandre aura obtenu son autonomie, on ne reviendra plus jamais en arrière pour former un pays uni avec la Wallonie. "Pourquoi feriez-vous quelque chose avec une partie du pays qui pense fondamentalement différemment et vote fondamentalement différemment", précise Bart De Wever qui vise clairement les élections 2024 pour le changement.

La séparation du pays, vous vous y préparez déjà ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".