"La sensibilité "Woke" est héritière de l’universalisme !"

Dans le cadre du PODCAST "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, nous nous intéressons au "wokisme". Un mot particulier puisqu’il est utilisé par les adversaires de ce "wokisme" mais que ceux que leurs adversaires veulent désigner par ce terme le réfutent. Ils estiment que c’est là une construction de la droite conservatrice et de l’extrême droite pour exploiter et exacerber une "panique morale".

Parmi les critiques régulièrement adressées à la "mouvance woke": l’idée que cette sensibilité (qui incite à être "éveillé" face aux discriminations ethniques, sexuelles, sociales ou religieuses et face aux mécanismes de domination structurelle) ne serait pas compatible avec l’Universalisme. Alors, est-ce le cas ? Pour y voir clair nous avons croisé les visions de deux philosophes

Vincent de Coorebyter (professeur de Philosophie politique à l’ULB) en revient d’abord à l’essence même de l’universalisme et explique : "De manière peut-être un peu provocatrice, je commencerais par dire que la sensibilité woke est une des héritières de l’universalisme. Le principe fondamental de l’universalisme, c’est l’égalité entre tous les êtres humains. Alors, on peut bien rappeler qu’historiquement, des défenseurs de l’universalisme ne sont pas allés jusqu’au bout de leur programme ou de leur logique et ont maintenu des inégalités fortes sur la question du genre, sur la question des peuples de couleur, du colonialisme ou autres. Mais le principe même de l’universalisme, c’est l’égalité. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La mouvance woke est d’abord l’héritière, me semble-t-il, de cette exigence-là".

Un universalisme pas si universel

Nathalie Grandjean (chercheuse FNRS en Philosophie) abonde dans ce sens. Elle dit voir dans ces mouvements (qualifiés par leurs adversaires de "wokistes") une continuation nécessaire du mouvement vers l’idéal de l’universalisme : "On ne peut plus, je pense, accepter un universel qui continue à ne pas travailler pour plus d’égalité. Parce que c’est ça, finalement, le grand hiatus. C’est que l’Universel est fabriqué comme concept pour que tout le monde apparaisse dans une situation d’égalité de droit, mais on se rend compte qu’en fait, dès le départ, l’universalisme ne permet pas à tout le monde d’y entrer." Et elle s’appuie sur un cas emblématique pour le démontrer : "l’exemple le plus simple, c’est le droit de vote des femmes. L’universalisme naît (de manière un peu mythique) en 1789. Combien de temps a-t-il fallu avant que les femmes ne puissent voter ? Ceux qui voulaient l’égalité au départ ne la voulaient pas pour tout le monde. L’universalisme était peut-être l’universalisme simplement pour une série de privilégiés."

Ceci dit, si les deux philosophes voient dans les luttes qualifiées de " woke " un potentiel approfondissement de l’universalisme, Vincent de Coorebyter émet quand même une réserve importante : "Là où on peut commencer à diverger, c’est sur le fait qu’il y a aussi dans l’universalisme une conception anthropologique consistant à dire, pour reprendre la formule consacrée : " Rien de ce qui est humain ne m’est étranger. Toute personne qui partage la condition humaine est susceptible d’entendre et de comprendre et de partager l’expérience de tous les autres membres de l’humanité, par-delà tout ce qui nous différencie pour des raisons historiques, culturelles, éventuellement ethniques, géographiques, etc." Là, ça veut dire tout le monde est susceptible d’entendre tout le monde, de comprendre tout le monde et de parler de tout.

Une possible contradiction

Or ajoute le philosophe : "Il y a effectivement dans certains combats woke, une tendance à dénier ce droit égal à la parole ou à la capacité de compréhension et à considérer que seules des personnes issues d’un certain groupe d’appartenance peuvent comprendre les réalités de ce groupe spécifique et qu’elles sont seules légitimes à pouvoir dénoncer, seules légitimes à se battre. Si on prend cette tendance spécifique chez certains auteurs, chez certains militants, à réserver l’analyse, l’expression, la défense des droits de telle et telle catégorie aux membres de cette catégorie, alors là, on est en contradiction directe avec l’universalisme."

Ceci n’est qu’un extrait des 45 minutes d’émission consacrée à ce délicat débat autour du Wokisme, cet objet politique de plus en plus mobilisé dans toute une série de campagnes électorales aux quatre coins du monde. Un PODCAST à découvrir sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.