La sensation Wembanyama finit sa démonstration de force en beauté

Victor Wembanyama est plus que jamais favori pour être le N.1 de la prochaine draft : encore ultra-dominant, il a guidé les Metropolitans au succès (112-106), jeudi, en amical contre la G-League Ignite, avec 36 points, 11 rebonds et 4 contres à son actif.

L’Amérique du basket est prévenue, une "Wembamania" se profile bel et bien. Le Français de 18 ans, que seuls les observateurs suivaient depuis quelques années, annonçant déjà le phénomène à venir, a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui pour ses premiers pas aux Etats-Unis, qu’il rêve de conquérir. Le tout devant quelque 200 représentants, managers généraux, recruteurs, des trente franchises NBA, venus le scruter.

Une opération promotionnelle inédite pour un "prospect" (espoir), de surcroît non Américain, qui ajoutait une énorme pression sur ses jeunes épaules, compte tenu des attentes à son endroit. Mais en deux matches, comme autant de démonstrations de force, porté par un talent insolent et des aptitudes physiques hors normes, il a mis tout le monde d’accord, tout en se montrant extrêmement à l’aise et mature face à l’engouement médiatique.

"Cette expérience était unique, magnifique. Je ne sais pas comment ça aurait pu être mieux encore", a commenté Wembanyama en conférence de presse d’après-match, qui était son deuxième en moins de 48 heures. Et constituait une revanche face à l’Ignite, une équipe en partie composée de jeunes talents susceptibles comme lui d’être sélectionnés par une franchise en 2023 et qui s’était imposée (122-115) dans la première manche.