La sensation belge Timo Kielich règle un petit peloton en costaud sur la 3e étape du Tour de Wallonie

Timo Kielich s’est imposé sur la 3e étape du Tour de Wallonie. Le Belge a triomphé d’un peloton réduit dans la dernière ligne droite. Le coureur de chez Alpecin-Deceuninck fait coup double puisqu'il dépossède Arnaud De Lie du maillot de leader.

Sur un parcours légèrement vallonné dans sa première partie, trois coureurs ont animé l’étape. Johan Meens, membre de l’échappée, a notamment conforté son maillot de leader du classement des monts. Une fois les longues lignes droites du Brabant Wallon retrouvées, le peloton a fondu sur les fuyards. Et alors que le rythme s’intensifiait, une grosse chute est survenue. Arnaud De Lie, un temps retardé, a su reprendre position auprès de ses coéquipiers.

À un peu moins de cinq kilomètres de l’arrivée, Andrea Bagioli avant d’être revu par le peloton. Dans la dernière ligne droite, Kielich s’est montré le plus fort pour s'imposer devant Sénéchal et Consonni. De Lie paie sans doute ses efforts et échoue à la quatrième position.