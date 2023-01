La Semois et la Vierre en phase d'alerte de crue : l'eau n'est pas rentrée dans les maisons, les habitants soulagés

Quant à elle, la Vierre est toujours en alerte de crue. Son débit est encore important et il y a encore environ 50 centimètres d'eau dans la plupart des jardins qui bordent le cours d'eau. Ici, l'eau n'est pas non plus rentrée dans les maisons, mais n'en était plus très loin. Ce n'était plus arrivé depuis quelques temps. Habitués aux soubresauts de la rivière locale, les habitants sont toujours aux aguets.

"On surveille et on vit avec. On n'a pas le choix. La maison est là, on vit dedans, il faut bien faire comme ça", témoigne un habitant de Straimont (Herbeumont). D'ailleurs ici, tout le monde sait que ce n'est que partie remise, il y a bien un jour où l'eau finira par rentrer dans les maisons comme cela s'est déjà produit plusieurs fois ces cinquante dernières années.