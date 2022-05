La semaine se termine avec de la fraîcheur et de l'humidité

On termine la semaine avec la journée la plus fraîche. Ce matin, on relève -1° à Cobru-Bastogne et jusqu'à 3° seulement en Ardennes et de 3 à 10 ailleurs. Les nuages déjà présents sur le Nord-Ouest du pays nous amènent quelques averses.

Cette zone nuageuse va s’étendre sur tout le pays ce matin. Les averses sont attendues sur le nord en matinée et plutôt sur toute la partie Sud et Est cet après-midi. La partie Nord-Ouest du pays sera à nouveau au sec dans le courant de l’après-midi. Les maxima ne dépasseront pas les 10 à 14 voir 15°. Sous les averses, la sensation de grande fraicheur sera accentuée.

Ce soir, les nuages et les ondées s’échapperont par l’Allemagne. Le ciel sera dégagé la nuit prochaine. Températures encore très fraîches : minimum entre 2 et 8°.

Demain matin, après la dissipation des grisailles des Fagnes à Namur, les nuages reviendront par le Nord chargés de quelques gouttes sur le nord du pays. Le temps plus sec demain après-midi mais ciel plus nuageux. Nous aurons beaucoup moins d’averses et à peine 15-16° de moyenne côté températures. Il y aura très peu de vent demain.

Mardi matin, on pourra avoir quelques ondées locales dans les régions du sillon Sambre et Meuse, au littoral ou en Ardennes. Le ciel sera plus variable mais lus lumineux. Températures moyennes : 18-19°.

Mercredi, les températures seront au moins de saison voir plus. Le ciel sera un peu laiteux mais le temps sera sec.