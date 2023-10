La Semaine Numérique 2023 se positionne "pour un web plus inclusif" : le focus des Grenades

Ce lundi 9 octobre a commencé La Semaine Numérique, un événement organisé par Media Animation accompagné d’une soixantaine d’associations actives dans le domaine des nouvelles technologies. Des centaines d’activités sont proposées jusqu’au 20 octobre autour du numérique en Wallonie et à Bruxelles.

Cette édition 2023 s’intéresse à la construction d’un web plus inclusif. Comment éviter que les technologies et leurs usages reproduisent et amplifient le sexisme ordinaire ?

Dans ce cadre, Safia Kessas, réalisatrice et créatrice des Grenades, a été interviewée.