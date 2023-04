La semaine ne sera pas aussi douce que prévu : pourquoi certaines prévisions météo ne se confirment-elles pas ?

Un jour beau et doux, le lendemain froid et humide, ce printemps tarde à s’installer. Les barbecues ne sont pas encore vraiment sortis, et pourtant on nous annonçait une belle semaine, une semaine douce et ensoleillée. On déchante donc quelque peu.

"Le problème des prévisions météo, c’est que les équations de l’atmosphère sont des équations chaotiques, et donc il suffit d’une petite perturbation dans les conditions initiales ou à processus mal pris en compte et le modèle va donner une tout autre prévision", explique Xavier Fettweis, météorologue à l’ULiège. "Ici, […] le vent a changé de sens, on est passé du sud au nord, et donc on a des prévisions complètement opposées d’il y a quelques jours."