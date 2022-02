La Semaine du Spectacle vivant sur La Première - du 21 au 26 février

Le Mug : Le mercredi 23/02 à 9h, Fabrizio Rongione sera l’invité d’Elodie de Sélys et Xavier Van Buggenhout, pour parler de son spectacle " Homo Sapiens ", qui sera à voir en télévision sur La Trois.

Par Ouï-dire, avec trois émissions présentées par Pascale Tison :

- Les lundi 21 et mardi 22/02 à 22h : Le carnaval des ombres, un seul en scène époustouflant, en français et en wallon, de et avec Serge Demoulin (deux épisodes). Une production du Rideau de Bruxelles. L'acteur Serge Demoulin rend hommage à sa région, ses racines. Avec tendresse, humour et détermination, il dévoile un pan occulté de notre histoire : l'annexion des cantons de l'Est par l'Allemagne nazie en 1940 et le silence de l'Etat belge.

- Les mercredi 23 et jeudi 24/02 à 22h : Bord de mer de Véronique Olmi avec Magali Pinglaut (deux épisodes). Véronique Olmi signait avec " Bord de mer " son premier roman, un récit magistral sur l’infanticide, dans une langue âpre, empreinte de poésie, de tendresse et de révolte.

Le vendredi 25/02 à 22h : Shakespeare m’inspire ! : une série de ses monologues célèbres dits par des comédiens. Dans des extraits de Macbeth, Richard III, Le Songe d’une nuit d’été, Hamlet, le Roi Lear, Roméo et Juliette, le sonnet 19-Temps dévorant et Comme il vous plaira.

Le Fantôme de la Radio : Le samedi 26/02 à 18h : Eric Loze vous propose un récit sur La Compagnie des Galeries, où s’entremêlent rire, succès, larmes et émotions. Comme dans une pièce de théâtre, finalement…