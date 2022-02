La Semaine du Spectacle vivant débarque sur la RTBF : le programme complet du 21 au 27 février

BOVARY de Jaco Van Dormael : en exclusivité sur AUVIO, dans Belgorama dès le 21 février

Le film "Bovary", réalisé d’après le scénario de Michael De Cock, a été filmé l’année passée par Jaco Van Dormael, pendant le confinement, pour le KVS et CANVAS. Il a été nommé à six reprises au prestigieux Festival du Film de Milan (meilleure mise en scène, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur film, meilleur montage, meilleure photographie). Après avoir dû reporter par deux fois les représentations de "Bovary", Michael De Cock a contacté Jaco Van Dormael pour réfléchir à une autre manière de montrer et de faire vivre le spectacle. L’idée de filmer la pièce de théâtre, sans public, a germé. Ce qui a permis de transgresser les frontières entre théâtre, cinéma et télévision et de réaliser ce qu’on pourrait appeler un téléthéâtre. "Bovary", est une adaptation contemporaine et très libre du roman mondialement connu de Gustave Flaubert, "Madame Bovary". Emma Bovary n’est pas heureuse dans son mariage et se perd ici dans des aventures et un comportement compulsif d’achats. Si le roman de Gustave Flaubert a plus de 150 ans, son thème reste d’actualité, dénonçant l’inégalité entre homme et femme. Maaike Neuville incarne une Emma Bovary très actuelle, Koen De Sutter, son mari Charles. Le film sera accompagné d’un entretien avec Jaco Van Dormael, mené par Hadja Lahbib.

Scénario : Michael De Cock

Mise en scène : Jaco Van Dormael

Photographie : Juliette Van Dormael

Montage : Günter Hoogstyn