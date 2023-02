La semaine du son se décline en activités familiales

La première s’intitule Voyage au pays de la nuit. Vous entrerez dans une chambre d’enfant et vous aurez l’opportunité de vous asseoir sur le lit ou sur le tapis et là, on vous donnera un casque qui diffusera des histoires.

C’est alors que vous serez emmenés au cœur de la nuit, à l’heure où toutes nos perceptions changent, où les sensations, les bruits sont différents. La nuit surgissent des peurs, la solitude mais c’est aussi là que naissent les rêves et que l’on découvre une certaine forme de liberté. Le monde nocturne nous fait osciller entre réel et imaginaire et c’est aussi le cas des enfants. Et c’est vers eux que se sont tournées les asbl Urbanisa’son et Dessin allumé pour récolter des récits faits de rêves et d’amis imaginaires. Des mots d’enfants mêlés aux œuvres des artistes de ces deux asbl.

Et si vous y allez dimanche matin, le 5 février, sachez qu’un atelier de création sonore et arts plastiques est organisé entre 10h30 et 12h. Il est destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Le thème : les amis imaginaires et la nuit !

Tant que vous serez aux Halles Saint-Géry, pensez aussi à visiter l’installation Matrices d’Alicia Jannin qui explore la voix à travers différentes matières. Et vous pourrez tester la vôtre à travers des matières mises à votre disposition.

Les Halles Saint-Géry sont ouvertes tous les jours de 11h à 18h avec un atelier de création sonore dimanche 5 février à 10h30 pour les enfants de 5 à 7 ans !