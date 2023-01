La Semaine du Son revient le 30 janvier à Bruxelles et en Wallonie

Que ce soit dans un murmure, un cri, qui s’élève en chant, ou - en cœur - provoque le brouhaha, l'être humain produit une grande variété de sons. Pour sa 13e édition, La Semaine du Son 2023 rend hommage à celle qui supporte nos paroles et nos mélodies : la voix . Au programme du festival nomade : des concerts d’artistes confirmés comme émergents, des performances, des installations sonores, des conférences… dont tous les événements sont gratuits. Du 30 janvier au 5 février à Bruxelles et la semaine suivante en Wallonie et en Flandres, c’est le moment d’ouvrir grand ses oreilles et d’échauffer ses cordes vocales !

Quel est le rôle de la voix humaine dans un monde de plus en plus dominé par la technologie ? Quelles sont les possibilités de notre propre voix ? Quelles sont les différentes voix qui nous entourent et que nous pouvons apprendre à écouter ? Comment faire entendre les voix de ceux qu’on entend trop rarement ? De quelles manières peut-on capter et enregistrer des voix ?

Depuis 2011, la Semaine du Son s’attelle à faire découvrir aux publics le son sous tous ses aspects mais également sensibiliser à l’importance de la qualité de l’environnement sonore et de la santé auditive. Dans ce cadre, la Semaine du Son lance le label 90 dB qui soutient "une désescalade des niveaux sonores et propose d’améliorer l’environnement sonore dans les salles de concert."

Du 31 janvier au 5 février inclus, deux installations sonores sont accessibles au MIM. Les Halles Saint-Géry accueilleront quant à elles, une exposition temporaire de cinq installations sonores. Le public pourra également participer à des performances et à des ateliers organisés et guidés par les artistes. La Semaine du Son est une belle occasion d’échanges et de rencontre entre les artistes et le public, les visiteurs pourront en effet participer à des performances interactives ou des ateliers sonores.

