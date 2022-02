La semaine du son : la parade de BRUiTAL

Désemparé par l'évolution de la consommation de la musique ( "Spotify est une grande bande de voleurs mais tout le monde l’utilise") Jo Zanders préfère bien évidemment l'esprit de la musique live qui permet de vivre l'instant et de se présenter au public sans artifice et sans filet. BRUiTAL c'est un spectacle WISIWIG : What You See Is What You Get, déclare Jo, voulant signifier que, par le choix des instruments, " le public voit tout ce qu’on fait et avec quoi on le fait. Rien n’est dissimulé. "

BRUiTAL - Parade dans les rues de Bruxelles