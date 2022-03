La semaine du Livre, sans La Foire, Marie Noble

La Foire du Livre de Bruxelles s’associe avec la RTBF pour proposer une Semaine du Livre, du 13 au 20 mars. Une semaine de rencontres et d’ateliers autour du livre (comme par exemple, comment donner le goût de la lecture aux enfants ?) prendra place à la galerie Bortier, à deux pas de la gare centrale. L’an dernier, la foire avait investi des espaces plus intimes que le site de Tour et Taxis. La galerie Bortier est un lieu dédié à l’imprimé qui est occupé par des bouquineries et des galeries d’estampes.

Ceci n’est pas une foire du livre, mais une incitation à la lecture ! Quelques auteurs seront néanmoins présents. Antoine Wauters présentera son nouveau livre, Le musée des contradictions, le dimanche 13 à 18h30. Le Prix Première sera reçu le jeudi 17 à 19h. Olivier Mannoni qui a retraduit Mein Kampf proposera une " après-midi traduisante ", le vendredi 18 à partir de 14h.

La Semaine du Livre est aussi un laboratoire qui permet à l’équipe de la Foire du Livre de réfléchir à l’édition de l’année prochaine.

Marie Noble, la commissaire générale de la Foire du Livre, au micro de Pascal Goffaux.