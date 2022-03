Stephen King naît en 1947 dans le Maine. Abandonné par son père, il grandit près de sa mère et de son grand frère dans une famille pauvre. Il découvre très vite le plaisir de la lecture, développe le goût du cinéma d’horreur et se met à écrire ses premières histoires. Il est aujourd’hui l’un des auteurs les plus connus au monde. Ses romans et nouvelles ont presque tous été adaptés au cinéma ou à la télévision. Gorian Delpâture vous raconte sa vie et son oeuvre dans dans une série inédite, en 45 épisodes de 5 minutes. Vous allez frissonner d'effroi !

Découvrez-le ici.