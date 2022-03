La Semaine du Livre : Le Tour du Livre, le documentaire du poète cycliste Maxime Coton

Maxime Coton avait entrepris en avril 2021 un Tour du Livre à vélo à partir de La Louvière. Le poète cycliste traversait Bruxelles et la Wallonie afin de distribuer en main propre à ses lecteurs et ses lectrices son recueil Au dos des Nuits qui avait obtenu le Prix Robert Goffin en 2018. Il paraissait à présent aux Editions Tétras Lyre.

Le Tour du Livre passait notamment par Namur, Thuin, Malmedy et Waterloo. Les étapes avaient été tirées au sort parmi les lieux de résidence des contributeurs du crowdfunding qui avait permis de financer le périple. Maxime Coton avait roulé plus de 400 kms à vélo en tractant une remorque-bibliothèque. Le colporteur avait rencontré les amoureux de la poésie dans la rue. Il avait été accueilli chez des particuliers. Il avait lu ses textes à des oreilles attentives et mené une enquête à la recherche des connotations sensibles attribuées au mot " poésie ".

Le poète réalisateur a filmé ces moments de vie. Le slow documentaire produit par l’Asbl Bruit en coproduction avec la RTBF sera diffusé dans le cadre de la Semaine du Livre sur La Trois le samedi 19 mars à 23h30, sur Arte Belgique le 20 mars et au Cinéma Nova le 7 avril.

Maxime Coton au micro de Pascal Goffaux.