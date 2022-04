La semaine des 4 jours : plusieurs communes font le test

Nadia a 61 ans. Cela fait 25 qu’elle travaille au service nettoyage de la ville de Charleroi. Et depuis l’année dernière, elle est passée à la semaine des 4 jours et pour elle c’est plutôt positif. "C’est une opportunité à prendre. On a un jour de congé sur notre semaine. C’est un avantage pour nous puisqu’on a aucune perte au niveau du salaire ni même de la pension. C’est bien quand on a fait autant d’années de carrière".

Car le principe c’est bien que Nadia puisse travailler 4 jours par semaine tout étant payé pour un temps plein. La philosophie derrière la mesure c’est de permettre des aménagements de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés et qui exercent des métiers pénibles. Cela permet de réduire d’éventuelles absences liées à des ennuis de santé mais aussi d’engager de nouveaux travailleurs comme Christel. "Grâce à cela, j’ai pu obtenir un CDI. Je le signe demain". Et pour elle, même en début de carrière, cette perspective de la semaine des 4 jours c’est aussi motivant. "Ça donne envie. On se dit qu’à un moment, on sera peut-être un peu plus fatiguée. Cela permettra d’avoir un plus long week-end ou un peu plus de repos". Nadia, elle profite de ces jours libres pour passer du temps avec ses petits-enfants.

Mais reste la question du financement. A la ville de Charleroi, on conçoit cette semaine des 4 jours comme un investissement. "On est sur quelques dizaines de personnes", explique Paul Magnette (PS), bourgmestre de la ville de Charleroi. "A la base nous avions budgétisé 500.000 euros, maintenant on doit être aux alentours d’un million d’euros sur un budget global de 450 millions d’euros dans une grande ville comme Charleroi donc ce n’est pas énorme. Mais par contre, c’est clair que si on veut le généraliser, il faudra un soutien du fédéral puisque c’est le fédéral qui en est le premier bénéficiaire en termes de recettes et d’économies".



Pour l’instant, plusieurs communes testent la semaine des 4 jours. Reste à savoir si la mesure fera tache d’huile.