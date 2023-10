La semaine de quatre jours payée cinq est-elle applicable partout ?

Bien que cette part augmente et que la mesure soit encore récente, elle reste significativement très faible. Quels sont les principaux freins ? "Il est probable les travailleurs ne soient pas tous conscients de cette possibilité ou convaincus de sa valeur ajoutée (pour les couples avec enfants, par exemple, des journées de travail plus longues rendent l’organisation du ménage (aller chercher les enfants à l’école/la crèche etc.) peut-être plus difficile [comparée à des journées avec un horaire standard]", répond Steven De Vliegher, de Securex.

Du côté des employeurs aussi la réticence est grande. Ainsi, selon SD Worx, sur 481 entreprises comptant entre 1 et 250 travailleurs, 7% des PME bruxelloises et 3% des PME wallonnes ont mis en place la semaine de travail de quatre jours à temps plein. Une conseillère PME chez SD Worx, Jordane Houdart avance que "pour les PME qui luttent pour trouver des talents rares, il peut s’avérer payant de l’utiliser comme facteur de différenciation, bien que cela nécessite un certain travail de la part du département des ressources humaines. Les PME les plus petites (<5 employés) ont les attentes les plus positives concernant l’initiative. Néanmoins, la semaine de travail de quatre jours ne sera pas la solution idéale pour tout le monde".