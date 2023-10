La Semaine de la Santé mentale est de retour avec un focus sur le monde du travail

Le 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale. Selon l’OMS, cette santé est un " état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ". Depuis la pandémie de Covid-19, la parole s’est de plus en plus libérée sur la santé mentale, longtemps considérée comme tabou.

Autour de cette journée mondiale, le Centre de Référence en Santé Mentale (CréSaM) et la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM) organise aussi une semaine spéciale du 9 au 15 octobre 2023 avec plus de 80 activités aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. L’objectif est toujours le même : nous sensibiliser sur l’importance de prendre soin de notre santé mentale et mieux faire connaître les services d’aide.

Ces services vous ouvrent ainsi leurs portes et proposent – en collaboration avec le secteur social et culturel – un riche programme : cinéma, théâtre, ateliers bien-être, conférences, expositions, balades, maraîchage, jeux, webinaires… Des activités destinées aux jeunes et à leurs parents, au grand public mais aussi aux professionnels de l’aide et du soin.

Cette année, le focus est mis sur les liens entre la santé mentale et le travail. D’après les chiffres de l’INAMI, entre 2016 et 2021, le nombre de personnes en invalidité souffrant de dépression ou de burn-out a augmenté de 46% (INAMI 2022). Cette semaine va ainsi mettre la lumière toute une série d’initiatives pour favoriser le mieux-être au travail ou l’insertion professionnelle des personnes vivant avec un trouble de la santé mentale.

A Tournai, la Maison de la Culture a choisi d’explorer aussi la question de la parentalité : " Comment soutenir la parentalité, encourager le bien-être des enfants et prévenir les troubles ? " Au programme : une conférence sur l’hyperparentalité et la santé mentale des enfants avec le docteur en psychopédagogie Bruno Humbeeck, une conférence-rencontre sur le burn-out avec le docteur Brieuc Denis, le spectacle jeune public " Une forêt " ou encore la projection du magnifique film " Mommy " du réalisateur québécois Xavier Dolan (Prix du Jury au Festival de Cannes en 2014).

