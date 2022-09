La Semaine de la Mobilité à Bruxelles: plus de six élèves sur dix ne se rendent pas à l'école en voiture

La Semaine européenne de la Mobilité, qui se déroule cette année du 16 au 22 septembre, fera la part belle aux enfants dans les rues de la capitale puisque l'événement a choisi de "Faire de Bruxelles une ville pour les enfants". A noter également, la traditionnelle journée sans voiture se déroulera sur le territoire de la région bruxelloise le dimanche 18 septembre.

La Région bruxelloise compte 260.000 enfants en âge de fréquenter l'école. Ceux-ci effectuent chaque semaine plus de 2,5 millions de trajets domicile-école. Bruxelles-Mobilité souhaite dès lors que ce public se déplace non seulement de manière active mais aussi en toute sécurité. Aujourd'hui, 62 % des élèves du primaire et 84 % des élèves du secondaire n'utilisent en effet pas la voiture entre la maison et l'école et ce, au moins un jour sur deux. L'ambition est de porter ce pourcentage à respectivement 70 et 90 % d'ici 2030.

Les enfants seront donc au centre des préoccupations tout au long de cette Semaine de la Mobilité. Bruxelles-Mobilité installera ainsi un "Walk of Fame" aux abords de cinq écoles de la capitale. Les enfants auront ainsi, comme à Hollywood, une étoile sur le trottoir avec les moyens de transport qu'ils utilisent pour se rendre à l'école.

L'opération "A pied, à vélo, à l'école" se déroule en parallèle. Pas moins de 89 écoles participent et encouragent les élèves, les parents et le personnel enseignant à laisser la voiture à la maison pendant la Semaine de la Mobilité et à venir à l'école à vélo, en trottinette ou à pied.