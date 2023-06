La sélection provisoire des Diablotins pour l’Euro U21 : 23 noms, dont Debast, Lavia, Bakayoko et… De Ketelaere

Alors que l’Euro U21 débute le 21 juin prochain, Jacky Mathijssen, le sélectionneur des Diablotins a dévoilé un noyau provisoire de 23 joueurs ce vendredi matin. Un groupe qui a très fière allure puisque plusieurs Diables Rouges y figurent.

On notera les présences, notamment, de Roméo Lavia, de Zeno Debast ou de Charles De Ketelaere, qui sont, d’ordinaire, plutôt cités (et sélectionnés) chez les A.

En parlant d’équipe A, reste à voir si les trois joueurs sus-cités participeront bel et bien à l’Euro avec les Espoirs où s’ils seront rapatriés chez les Diables pour pallier les besoins de Domenico Tedesco. On imagine qu’on en saura plus dans les prochains et que cette sélection, provisoire, va évoluer d’ici le début de la compétition.

Pour le reste, Mathijssen fait confiance à son ossature habituelle. Notons une belle palanquée de talents dans l’entrejeu avec les présences conjointes de Lavia, Raskin, Vermeeren, Vranckx ou Keita. Sur papier, c’est du lourd !