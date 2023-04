La sélection israélienne de football se prive de son meilleur buteur parce qu’il préfère… dormir tout seul

Certains sortent, d’autres fument en cachette, d’autres encore arrivent en retard à l’entraînement ou manquent de sérieux. Les raisons de voir un joueur écarté de son équipe nationale sont multiples mais celle-ci est plutôt atypique et inédite. Eran Zahavi n’a pas été repris avec la sélection israélienne pour disputer les premières rencontres de qualification pour l’Euro 2024 parce qu’il demande une chambre individuelle selon le journal l’Equipe.

Joueur du Maccabi Tel-Aviv, il est pourtant l’homme en forme de cette sélection dont il est aussi le meilleur buteur historique. Habitué à avoir une chambre individuelle lors des rassemblements de sa sélection, Eran ne peut plus obtenir ce petit privilège depuis la nomination d’Alon Hazan à la tête de l’équipe. Le joueur a expliqué pouvoir concéder de dormir seul uniquement la nuit avant le match pour pouvoir se concentrer, mais cela n’a pas suffi.

Les Israéliens ont peiné sans leur pièce maîtresse et n’ont empoché qu’un point lors des deux premières rencontres. On ignore si le staff s’entêtera à ne pas sélectionner son meilleur buteur et si ce dernier s’entêtera à réclamer sa chambre individuelle mais, de l’extérieur, tout ça ne fait pas très sérieux…