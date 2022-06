La sélection des 23 Red Flames de Cécile De Gernier, à un mois de l'entrée en lice de la Belgique à l'Euro 2022

Enfin, à l'avant, il y a de fameuses certitudes. Comment ne pas commencer par Tessa Wullaert, la capitaine aux 65 buts jusqu'ici en équipe nationale, sans doute le premier nom qu'Ives Serneels couche sur une composition.

Janice Cayman est également une pierre angulaire de l'équipe nationale, du haut de ses 124 caps (compteur toujours ouvert), surtout qu'elle pourrait "dépanner" partout comme elle le démontre à Lyon.

Tine De Caigny, autre serial buteuse de l'équipe, est incontournable elle aussi, alors que les jeunes Hannah Eurlings et Jarne Teulings ont fait leurs preuves.

"Les deux revenantes Elena Dhont (que le coach adore) et Ella Vankerckhoven, je prends aussi !", poursuit Cécile De Gernier. "Dhont a rejoué, et bien, en fin de saison. Et Vankerckhoven, si elle est fit, moi je la prends. Toujours. C'est un bulldozer ! Et elle ne lâche rien sur un terrain. Physiquement, c'est du costaud et c'est aussi quelqu'un de solaire et important pour un groupe, avec de l'expérience et une vraie "gniaque" qui peut faire du bien. Et c'est un profil intéressant aussi pour jouer en 9 à la place de Tessa Wullaert, ou juste à côté d'elle."

Pour compléter tout cela, notre consultante ajoute encore Jassina Blom, dans un rôle de joker qu'elle a déjà endossé pas mal de fois et termine sur une balance peut-être entre Sarah Wijnants et Jill Janssens. "L'expérience face à l'avenir. Au finale, je pencherais plutôt pour Wijnants mais le choix est difficile parce que Janssens arrivera à faire de très grandes choses dans le futur"