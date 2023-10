La séduction, une arme de pouvoir à travers les siècles

L’Europe et surtout l’Italie redécouvrent l’Antiquité : sa pensée, son art, son éthique, ses mœurs ainsi que sa prostitution de luxe. Les courtisanes deviennent des femmes importantes. Elles offrent leur corps, mais elles sont aussi érudites. Elles ont de l’esprit, elles parlent le latin et connaissent l’art de la conversation. On les trouve au Vatican, dans les grandes familles et dans les salons.

La reine de toutes les courtisanes de la Renaissance est Imperia Cognati. Malheureusement, elle a sous-estimé les dangers de la séduction. Elle est tombée amoureuse… Ce qui est impensable pour une courtisane, car la séduction doit être toujours contrôlée. L’amour lui a été fatal, elle s’est donnée la mort.