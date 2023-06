La sécurité routière évolue "plutôt positivement", hormis pour les cyclistes, relève jeudi l'office statistique Statbel à la lumière de ses derniers chiffres. Au total, 540 personnes ont perdu la vie sur les routes belges en 2022, soit 16% de moins qu'en 2019. Parmi elles, 102 circulaient à vélo.

L'an dernier, 37.643 accidents de la route ont été recensés, faisant au total 46.074 victimes, dont 42.134 blessés légers, 3.400 blessés graves et 540 personnes ayant perdu la vie dans les 30 jours suivant l'accident.

Par rapport à 2019, dernière année avant le Covid, on observe une nette diminution du nombre de victimes (-3,7%), de tués dans les 30 jours (-16,1%), de blessés graves (-5,7%) et de blessés légers (-3,3%).

La baisse du nombre de tués est particulièrement spectaculaire en Wallonie (-24,3% à 234 décès). Même si la majorité (40%) des tués dans les 30 jours sont des automobilistes (216 personnes), quasiment un mort sur cinq (19%) est un cycliste.

Le total de 102 décès représente une hausse de 7,4% par rapport à 2019. Le nombre de blessés graves a aussi fortement augmenté parmi les adeptes de la petite reine, de 957 à 1.186 en trois ans.

Les cas mortels à vélo concernent très majoritairement des personnes de plus de 50 ans et, dans 37% des décès, des usagers de 70 ans ou plus. Il est décédé autant de 70+ sur un vélo avec assistance électrique (tous types) que sur un vélo classique, note encore Statbel.