La section de recherches tire sa révérence

Pour ces derniers épisodes, les anciens et les nouveaux membres de la SR de Bordeaux se sont donné rendez-vous. Quatre anciens personnages font leur retour : Nadia Angeli, jouée par Chrystelle Labeaude que vous avez vue de la saison 1 à la saison 11, Luc Irrandonéa, incarné par Jean-Pascal Lacoste dans les huit premières saisons, Mathilde Delams, interprétée par Virginie Caliari dans les saisons 1 à 7 et Linda Hardy qui tenait le rôle de Claire Linsky dans les saisons 3 et 4.