La secrétaire d'État Nicole de Moor veut une fusion des services d'asile en Belgique : "Ce sera beaucoup plus efficace"

A propos de la jeune femme iranienne qui a récemment été expulsée de Belgique vers son pays via la Turquie, alors qu’elle avait fait une demande d’asile, Nicole de Moor répond : "La situation des femmes en Iran est très difficile, cela me touche personnellement, on doit soutenir ces femmes avec la communauté internationale dans leur lutte pour plus d’égalité et de liberté, mais cela ne veut pas dire que chaque femme vivant sous un tel régime a le droit d’asile en Belgique. Le droit d’asile est réservé à celles et ceux qui risquent des persécutions individuelles dans leur pays et en Belgique la procédure d’asile est évaluée de manière indépendante et qualitative par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) qui a pris deux décisions dans ce dossier. Cette décision négative a été confirmée par le juge du Conseil du Contentieux des Etrangers. Ce n’est pas aux politiciens à juger un dossier individuel. Pour moi, dans un Etat de droit, il est crucial de suivre les règles. Si on veut sauvegarder le droit d’asile, on doit appliquer les règles. Ce serait injuste de décider différemment dans un dossier parce que ce dossier a été médiatisé ou parce qu’il y a de la pression politique".

La secrétaire d'État veut réformer en profondeur la politique de l’asile et de la migration. Un audit a analysé le fonctionnement des quatre services : l’Office des Etrangers, Fedasil, le CGRA et le Conseil du Contentieux des Etrangers. Cet audit fait des recommandations très concrètes : "Le personnel doit être beaucoup plus flexible, il faut accélérer l’informatisation des services. A long terme on a besoin d’une fusion de ces trois services (Fedasil, Office des Etrangers et CGRA) pour arriver à un seul service des migrations qui sera beaucoup plus efficace".