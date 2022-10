La seconde main, est-ce vraiment écologique ?

Vinted, Marketplace, Leboncoin, ces plateformes de seconde main ont de plus en plus de succès. Pour beaucoup, elles permettent de limiter l’impact écologique de la fast-fashion, mais est-ce vraiment plus écoresponsable ?

Au début des années 2000 et jusqu’à il y a peu, la tendance était à l’achat de nouveaux objets ou vêtements, et ce en masse. Aujourd’hui, les consciences s’éveillent et de plus en plus de gens achètent en seconde main sur des plateformes comme Marketplace, Vinted, Leboncoin, Back Market ou en friperie.

La seconde main synonyme d’écologie ?

D’après une étude de Boston Consulting Group pour Vestiaire Collective, le prix reste la principale raison d’acheter des habits sur des sites de revente, loin devant la conscience écologique. De plus en plus de consommateurs réinvestissent leurs bénéfices dans de nouveaux achats, ce qui ne diminue pas les habitudes de consommation.

En effet, avec une plateforme comme Vinted, on a l’occasion de rester dans la tendance "fast fashion", on achète, on porte et on vend vite. Le tout en étant déculpabilisé puisque ces plateformes donnent le sentiment au consommateur d’être plus écoresponsables.

Lorsque l’on se rend sur les plateformes de seconde main on constate aisément que l’essentiel des habits mis en vente sont des produits de fast fashion, Zara et H&M sont par ailleurs les marques les plus présentes sur ces plateformes.