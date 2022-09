La seconde main dans la ligne de mire de l'industrie du luxe

C'est désormais Balenciaga, l'une des marques les plus populaires au monde, notamment auprès des générations les plus jeunes, qui leur emboîte le pas avec le dispositif "Re-sell", développé en collaboration avec Reflaunt. Il s'agit du propre programme de la maison de luxe, qui offre la possibilité au public de revendre des vêtements et accessoires des saisons passées et de bénéficier d'une compensation sous forme d'argent ou de bons permettant d'acheter des articles neufs à des prix (sensiblement) réduits.

D'ores et déjà accessible sur l'e-shop de Balenciaga, le programme est assez simple d'utilisation. Tous les produits remis sur le marché peuvent être déposés dans une sélection de magasins participants ou collectés par un service programmé disponible en ligne, ce qui permet aux vendeurs de recevoir leur compensation financière ou crédit à utiliser en magasin.

Tous les articles destinés à la revente sont ensuite documentés, authentifiés et photographiés puis évalués et répertoriés sur le réseau mondial de Reflaunt.

Le dispositif est pour le moment déployé en Italie, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour, précise la maison sur son site internet.

Avec cette initiative, Balenciaga rejoint les nombreux acteurs du luxe qui se tournent vers la seconde main pour réduire l'impact de toute une industrie sur l'environnement et s'engouffrer dans un marché qui semble de plus en plus rentable. Pour les consommateurs, il s'agit d'avoir accès à des pièces de luxe plus abordables mais aussi de se débarrasser des pièces usées ou non portées sans nuire à la planète.