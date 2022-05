La seconde édition de la fête des stations du Tram à Liège aura lieu ce week-end

Pour cette édition, la fête des stations s’arrête dans le parc d’Avroy à Liège ce samedi 21 et dimanche 22 mai.

Le but est de rencontrer les gens, de les informer sur le tram, la future station mais surtout de s’amuser, à côté de la future station Charlemagne.

Durant ces deux jours, on vous propose un tas d’animations purement liégeoises. Il y aura des concerts avec fefeye et François Bijoux mais aussi du slam, des spectacles de magie, des expositions, des animations interactives, un château gonflable, un bar et des foodtrucks…

Rendez-vous dans le Parc d’Avroy à Liège, le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 11h à 17h30.

Infos : la fête des stations du tram