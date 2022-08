La sécheresse transforme nos jardins : "Il faudra adapter certains types de végétation dans un futur proche"

Le mercure va de nouveau s’affoler à partir de ce mercredi, avec une hausse des températures et une vague de chaleur qui pourrait durer une semaine. Les cultures souffrent de la sécheresse mais les jardins aussi.

C’est à ce moment précis de l’été que l’on aimerait aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs parce qu’elle a réellement perdu ses couleurs. La pelouse est brûlée et prend des teintes qui oscillent entre le brun et le jaune et… rien ne sert de l’arroser selon Didier Leduc, entrepreneur de jardins à Bois-de-Lessines, dans le Hainaut : "Il y a 33 ans que je suis dans le métier – depuis 1989 – mais cette année, c’est vraiment exceptionnel. D’ailleurs, on n’a jamais vu ça. Certains végétaux meurent, et même des arbres de 25 ou 30 ans sont en train de mourir".