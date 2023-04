La sécheresse record dans la Corne de l'Afrique est attribuable au réchauffement climatique

Le réseau du WWA, fondé par des climatologues réputés, s'est imposé ces dernières années par sa capacité à évaluer l'influence, plus ou moins forte et non systématique, entre les événements météorologiques extrêmes (canicules, inondations, sécheresse...) et le changement climatique causé par l'homme.

Ses résultats, produits en urgence, sont publiés sans passer par le long processus des revues à comité de lecture mais combinent des méthodes approuvées par les pairs, en premier lieu avec des données météorologiques historiques et des modèles climatiques.

Cette fois-ci, le WWA a concentré son étude sur trois des pays les plus affectés : le sud de l'Ethiopie et de la Somalie et l'est du Kenya. Il a constaté que le changement climatique modifiait de manière opposée les deux saisons des pluies : la plus abondante, entre mars et mai, "devient plus sèche et le déficit de précipitation est deux fois plus probable" que par le passé, tandis que "la petite saison devient plus humide".

Mais ces dernières années, "cette tendance humide de la petite saison a été masquée par le phénomène climatique-cyclique de la Niña", qui réduit les pluies tropicales et dont il n'y a pas de preuves à ce jour qu'il soit influencé par le changement climatique anthropique.