La sécheresse qui frappe le canal de Panama va-t-elle nous pousser à réfléchir différemment ?

Depuis le 30 juillet dernier, le canal de Panama, qui fait la liaison maritime entre l’Océan Atlantique et l’Océan pacifique, fonctionne aux trois-quarts de sa capacité. À cause de la sécheresse et du manque de pluie, les installations ne permettent plus de faire passer tous les bateaux. Un ralentissement qui sera effectif pendant un an… et qui pourrait amener les gouvernements à changer de stratégie économique et environnementale.

L’image prise depuis le ciel de ces dizaines de bateaux agglutinés à l’embouchure du canal de Panama sur cette mer bleue pétrole a fait le tour du monde. Jusqu’à 160 navires ont été coincés dans l’embouteillage, à l’entrée du canal de Panama. C’est trop comme l’explique Ilya Espino, administratrice du canal : "Nous pouvons facilement gérer une file de 90 navires parce qu’on a prévu un transit de trois jours. Une file de 90 navires n’est donc pas un problème mais une file de 130 ou de 140 bateaux va occasionner des problèmes et des retards".

Le temps d’attente pour emprunter le canal est en effet passé de 3 à 5 jours à 19 ou 20 jours pour les bateaux. Il faut des bateaux avec un tirant d’eau plus petit, dont la capacité est moins importante. Résultat, toute la planification est plus complexe pour les transporteurs maritimes. Et cette situation entraîne des problèmes en cascade : les livraisons prennent du retard et les réactions s’enchaînent dans la distribution des marchandises.