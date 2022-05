La sécheresse de 1976 hante toujours les paysans belges.

Une année de référence

Il faut attendre l’automne pour que la situation revienne à la normale. La sécheresse a marqué toute une génération, en particulier dans le monde rural. Hugues Falys, est porte-parole de la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs). Syndicat agricole qui soutient des politiques agricoles défendant l’autonomie paysanne et une agriculture durable.

Il est aussi agriculteur dans le Hainaut. 1976, j’en ai entendu parler dans toute ma carrière. Ça reste toujours dans notre tête : comment faire quand ça reviendra ? Des sécheresses on en a vu régulièrement : 1993, 1994, 1995, 2018, 2019. En 2020 on a pas été très loin de 1976. La sécheresse est un stress qui est toujours présent dans une exploitation.

Une sécheresse qui révèle les fragilités de l’agriculture de l’époque

En 1976 la sécheresse interroge déjà le modèle agricole marqué par une forte industrialisation. Dans une émission de Gérard Vallet. Un spécialiste pointe par exemple la monoculture et l’utilisation massive d’intrants chimique qui appauvrissent l’humus des sols. 46 ans plus tard, Hugues Falys confirme le problème. L’humus c’est la matière organique qui se lie à l’argile. Il a une capacité importante de retenue d’eau. L’agriculture intensive, le labour, les engrais phosphatés ont fait diminuer le taux d’humus et boosté la minéralisation. Cela rend les sols plus sensibles à la sécheresse et à l’érosion. Il faut reconnaître que les choses s’améliorent depuis une vingtaine d’années. C’est l’agriculture de conservation des sols. Mais elle n’est pas encore généralisée.

Dans le podcast l’Histoire continue, nous approfondissons la question de l’adaptation du modèle agricole aux sécheresses qui sont plus fréquentes et plus intenses à cause des dérèglements climatiques.