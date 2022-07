La sécheresse dans l'Ouest américain menace le Colorado et le barrage Hoover

"Nous en sommes à la 23e année de sécheresse ici dans le bassin du fleuve Colorado et le lac Mead est tombé à 28% de sa capacité", explique Patti Aaron, du Bureau of Reclamation, organisme fédéral qui gère le barrage. "Il n'y a plus autant de pression pour pousser l'eau dans les turbines donc l'efficacité baisse et nous n'arrivons pas à produire autant d'énergie", poursuit-elle.

A l'époque de sa construction, le Hoover Dam était un symbole des ambitions américaines et du savoir-faire de ses ingénieurs. Lancés en 1931, en pleine crise économique, les travaux avaient mobilisé des milliers d'ouvriers suant 24 heures sur 24 pour ériger ce qui était alors le plus grand barrage hydro-électrique du monde.

L'ouvrage barre le fleuve Colorado, donnant naissance au lac Mead, qui reste à ce jour le plus important réservoir d'eau des États-Unis.

Au plus haut, le lac atteignait une hauteur de 365 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais après plus de vingt ans de sécheresse, il est désormais à 320 mètres, son plus bas niveau depuis le remplissage.