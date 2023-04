La séance de rattrapage : suspense intenable pour la dernière journée, la Pro League est totalement folle

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Qui a dit que les play-offs ne servaient à rien ?

Avec le système de notre championnat, nous aurons dimanche prochain une journée complète avec de la tension partout. Tout cela, grâce aux résultats de cette semaine.

Bruges a perdu des points et Gand aussi pour nous offrir une course à trois avec le Standard pour les Champions Playoffs. Eupen s’est fait exploser par Zulte Waregem pour que même la relégation garde une incertitude. Charleroi, Anderlecht ou encore le Cercle pourront jouer la dernière place en Europe Play-offs. Tout cela gratiné par les fantaisies habituelles de la Pro League. Non, on est bien en Belgique quand même.